2021 Yılbaşında televizyonda neler olacak?

Yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alacak yapımların hangileri olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesinde getirilen kısıtlamalardan sonra bu geceyi evde geçirmek durumunda kalan milyonlarca vatandaş, ekranlarda yer alacak olan yapımları araştırmaya başladı.

Yılbaşı gecesinde yeni bölümleriyle ara vermeyecek olan dizilerde bir başka merak edilen konu olarak yerini almış durumda.

Yılbaşı arası veren diziler

Hercai - Atv | yeni bölüm 10 ocak pazar 20:00

Mucize doktor - Fox TV | yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Sol Yanım - Star TV| yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Alev Alev - Show TV| 7 ocak perşembe 20:00

Yılbaşında ekranda olacak yapımlar

Kanallar Yapımlar STAR TV İbo Show Yılbaşı özel FOX TV 2 film yayınlanacak ATV Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel KANALD ÇGHB 2 TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel TRT1 Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/Final SHOW TV Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

İyi Aile Babası -D | yeni bölüm 7 ocak perşembe