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2021 Yılbaşında televizyonda neler olacak?

Yılbaşında ekranlarda gösterilecek olan yapımlar merak edilmeye başlandı. Kısıtlamalardan dolayı bu yılbaşında dışarıda geçiremeyecek olan vatandaşlarımız, yılbaşı gecesinde ekranlarda oynatılacak olan yapımların hangileri olacağını araştırmaya başladı.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:28
2021 Yılbaşında televizyonda neler olacak?
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Yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alacak yapımların hangileri olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesinde getirilen kısıtlamalardan sonra bu geceyi evde geçirmek durumunda kalan milyonlarca vatandaş, ekranlarda yer alacak olan yapımları araştırmaya başladı.

Yılbaşı gecesinde yeni bölümleriyle ara vermeyecek olan dizilerde bir başka merak edilen konu olarak yerini almış durumda.

Yılbaşı arası veren diziler

Hercai - Atv | yeni bölüm 10 ocak pazar 20:00

Mucize doktor - Fox TV | yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Sol Yanım - Star TV| yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00

Alev Alev - Show TV| 7 ocak perşembe 20:00

İyi Aile Babası - Kanal D | yeni bölüm 7 ocak perşembe

Yılbaşında ekranda olacak yapımlar

Kanallar

Yapımlar
STAR TV

İbo Show Yılbaşı özel
FOX TV 2 film yayınlanacak
ATV

Kim Milyoner Olmak İster

Yılbaşı Özel
KANALD

ÇGHB 2
TV8

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
TRT1

Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/Final
SHOW TV

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel


Son Güncelleme: 24.12.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıKanalYapımShowDiziFilm
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