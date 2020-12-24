2021 Yılbaşında televizyonda neler olacak?

Yılbaşı gecesinde ekranlarda yer alacak yapımların hangileri olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gecesinde getirilen kısıtlamalardan sonra bu geceyi evde geçirmek durumunda kalan milyonlarca vatandaş, ekranlarda yer alacak olan yapımları araştırmaya başladı.
Yılbaşı gecesinde yeni bölümleriyle ara vermeyecek olan dizilerde bir başka merak edilen konu olarak yerini almış durumda.
Yılbaşı arası veren diziler
Hercai - Atv | yeni bölüm 10 ocak pazar 20:00
Mucize doktor - Fox TV | yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00
Sol Yanım - Star TV| yeni bölüm 7 ocak perşembe 20:00
Alev Alev - Show TV| 7 ocak perşembe 20:00
Yılbaşında ekranda olacak yapımlar
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Kanallar
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Yapımlar
|STAR TV
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İbo Show Yılbaşı özel
|FOX TV
|2 film yayınlanacak
|ATV
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Kim Milyoner Olmak İster
Yılbaşı Özel
|KANALD
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ÇGHB 2
|TV8
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
|TRT1
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Kalk Gidelim Yılbaşı Özel/Final
|SHOW TV
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Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel