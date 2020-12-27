İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...

2021 Yılbaşın ara verilen diziler ve yeni bölüm tarihleri

Yılbaşı gecelerin vazgeçilmez eğlence parçası olan televizyonlarda neler olacak. Yılbaşından kaynaklı hangi dizilerde ara verilecek?

27 Aralık 2020 Pazar 18:52
2021 Yılbaşın ara verilen diziler ve yeni bölüm tarihleri
Takip Et:

Kovid-19 sebebi ile yılbaşında evlerimizde olacağı artık kesinleşti. Bu süreçte televizyonda ne izlesek soruları görüldü. Yılbaşından kaynaklı dizilerde genellikle 1 haftalık bir araya gidiliyor 2021 de ise hangi dizi ara verecek ve ne zaman başlayacak.

Ara verilen diziler;

  • ATV – Hercai: Yeni bölüm: 10 Ocak Pazar
  • FOX- Mucize Doktor Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
  • STAR TV- Sol Yanım Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
  • SHOW TV – Alev Alev Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
  • KANAL D- İyi Aile Babası Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe


Son Güncelleme: 27.12.2020 18:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıDiziler2021Televizyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Simay Barlas'ın yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Can kimdir? Gerçek adı nedir? Göktan Oktay Göztepe nereli, yaşı kaç?
Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? 2020 Devlet konut alım destekleri
Kefaret dizi oyuncusu Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Show TV Arıza dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
27 Aralık 2020 Pazar Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Aralık 2020 Pazar Dünya genelinde vaka sayısı
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Tam mesai çalışan işçilerin çalışma hakları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?
Neden bayan değilde kadın denir? Bayan neden sevilmez?
2020 yeni doğan bebeğin nüfus cüzdanı çıkarma işlemleri nelerdir? Yeni doğan bebeğe nüfus için gerekli belgeler
2020 Bankaların emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak?
Banka ve Kredi Kartı CVV Kodu Nedir?, CVV Kodu Kartta Nerede Yazar?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Arıza dizisinin Füsun'u Dilara Aksüyek'in hayat hikayesi!
En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak! 2021 Ocak ayı zammı belli oldu mu?
Öğrenci Evi dizisi ne zaman başlıyor? Öğrenci evi konusu ve oyuncu kadrosu
Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.