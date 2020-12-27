2021 Yılbaşın ara verilen diziler ve yeni bölüm tarihleri

Kovid-19 sebebi ilenda evlerimizde olacağı artık kesinleşti. Bu süreçteda ne izlesek soruları görüldü. Yılbaşından kaynaklıde genellikle 1 haftalık bir araya gidiliyorde ise hangi dizi ara verecek ve ne zaman başlayacak.

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