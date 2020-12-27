2021 Yılbaşın ara verilen diziler ve yeni bölüm tarihleri

27 Aralık 2020 Pazar 18:52
Kovid-19 sebebi ile yılbaşı
nda evlerimizde olacağı artık kesinleşti. Bu süreçte televizyon
da ne izlesek soruları görüldü. Yılbaşından kaynaklı diziler
de genellikle 1 haftalık bir araya gidiliyor 2021
de ise hangi dizi ara verecek ve ne zaman başlayacak.
Ara verilen diziler;
- ATV – Hercai: Yeni bölüm: 10 Ocak Pazar
- FOX- Mucize Doktor Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
- STAR TV- Sol Yanım Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
- SHOW TV – Alev Alev Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
- KANAL D- İyi Aile Babası Yeni bölüm: 7 Ocak Perşembe
Son Güncelleme: 27.12.2020 18:52
Takip Et: