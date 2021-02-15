2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?

Yaz mevsiminde sezon dizilerinin final yapmasıyla, yaz dizileri hayatımıza giriyor. Her yaz farklı yapımları izlediğimiz ekranlarda, 2021 yılında da yepyeni diziler karşımıza çıkacak.
2021 yaz dizileri
Cam Tavanlar – Show TV
2021 yazında yayınlanacak ilk dizi belli oldu. OJO Pictures tarafından hazırlanan ‘Cam Tavanlar’ dizisi yaz aylarında ekranlarda olacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı ancak izleyiciyi ekrana bağlayacak güçlü bir kadrosunun bulunması bekleniyor.
6.45 Yayınevi’nde Standart Bir Gün – Exxen
Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya’nın başrolleri paylaşacağı ‘6.45 Yayınevi’nde Standart Bir Gün’ dizisi Haziran ayında Exxen platformunda yayınlanacak. Same Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu ise Mehmet Ada Öztekin kaleme alıyor.
Börü 2039 – BluTV
Uysallar – Netflix
Netflix’in orijinal yapımı olarak karşımıza çıkacak Uysallar dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Dizinin erkek başrol oyuncusu Onur Saylak olacak. Bunun yanında dizinin senaryosunu kaleme alan Hakan Günday’da kadroda yer alıyor.
Kanunsuz Topraklar – Fox Tv
Kanunsuz dizisi 2021 yılının yeni sezon dizileri arasında yer alıyor. Başrollerinde Uğur Güneş, Hülya Avşar ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun yer alacağı dizi, Gold Film tarafından hazırlanacak. Dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazarken, yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturacak.