İstanbul
hafif kar yağışlı
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?

Sezon dizilerinin ara vermesine kısa bir süre kala 2021 yazında hangi dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Dijitalde ve televizyonda ekranlara gelecek birçok dizinin duyurusu yapıldı. 2021 yazında yayınlanacak yeni dizileri öğrenmek için içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:59
2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?
Takip Et:

Yaz mevsiminde sezon dizilerinin final yapmasıyla, yaz dizileri hayatımıza giriyor. Her yaz farklı yapımları izlediğimiz ekranlarda, 2021 yılında da yepyeni diziler karşımıza çıkacak.

2021 yaz dizileri

Cam Tavanlar – Show TV

2021 yazında yayınlanacak ilk dizi belli oldu. OJO Pictures tarafından hazırlanan ‘Cam Tavanlar’ dizisi yaz aylarında ekranlarda olacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı ancak izleyiciyi ekrana bağlayacak güçlü bir kadrosunun bulunması bekleniyor.

6.45 Yayınevi’nde Standart Bir Gün – Exxen

Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya’nın başrolleri paylaşacağı ‘6.45 Yayınevi’nde Standart Bir Gün’ dizisi Haziran ayında Exxen platformunda yayınlanacak. Same Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu ise Mehmet Ada Öztekin kaleme alıyor.

Börü 2039 – BluTV

Alper Çağlar’ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Börü 2039 dizisi, 2021 yazına damga vuracak. Bilim kurgu türündeki dizinin erkek başrol oyuncusu Murat Arkın olarak belirlendi. Dizinin oyuncu kadrosundaki diğer isimler ilerleyen haftalarda belli olacak.

Uysallar – Netflix

Netflix’in orijinal yapımı olarak karşımıza çıkacak Uysallar dizisinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Dizinin erkek başrol oyuncusu Onur Saylak olacak. Bunun yanında dizinin senaryosunu kaleme alan Hakan Günday’da kadroda yer alıyor.

Kanunsuz Topraklar – Fox Tv

Kanunsuz dizisi 2021 yılının yeni sezon dizileri arasında yer alıyor. Başrollerinde Uğur Güneş, Hülya Avşar ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun yer alacağı dizi, Gold Film tarafından hazırlanacak. Dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazarken, yönetmen koltuğunda ise Faruk Teber oturacak.



Son Güncelleme: 15.02.2021 02:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cam TavanlarUysallarSarp AkkayaRıza KocaoğluBörü 2039
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
Olağan Şüpheliler dizisinin çekildiği mekanlar
E-Devlet aracılığı ile yapılan 5 destek başvurusu ve şartları
Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı?
2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!
Denizbank’tan emeklilere kredi müjdes
Halkbank'tan emekliye 5 bin TL kredi!
Sen Çal Kapımı Mira kimdir? Sümeyra Koç hakkında bilgiler
2021 Yazında hangi diziler yayınlanacak?
Tutku (Beyhadh) dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
İş Kayıt Belgesi Nedir? İŞKUR İş Kayıt Belgesi Nereden Temin Edilir?
E-Nabız ile aile hekimliğinden randevu alma işlemleri
Elif Şafak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve kitapları nelerdir?
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Elektrik Elektronik Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Seferin Kızı dizisinde Gediz öldü mü?
2021 yılında Türkiye’de satışa çıkan otomobiller ve özellikleri
Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?
Edho Yaman Korkmaz gerçekte kimdir?
6199 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 6199 nitelik kodu özel şartı nedir?
Halkbank konut teminatlı ihtiyaç kredisi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.