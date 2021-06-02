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2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?

2021 yılı yaz sezonunun başladığı bu günlerde seyirci tarafından en çok merak edilen konulardan birisi de 2021 yılı yaz sezonunda yayınlanacak yeni diziler oldu. Bu sene yaz sezonunda birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, 2021 yaz aylarında başlayacak diziler neler? Sorusunun yanıtı…

02 Haziran 2021 Çarşamba 02:50
2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?
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Bu sene yaz sezonunda ekranlara gelecek diziler genel olarak romantik komedi türünde olacak. İşte yaz sezonunda ekranlara gelecek yeni diziler.

Cam Tavanlar

9 Haziran Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak Cam Tavanlar dizisinin başrol kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Yayınlanan ilk fragmanda kadın ile erkek arasında yaşanacak tatlı rekabetin seyirciye aktarılacağının sinyali verildi. İdealist yapıda olan Leyla yıllar boyu kurduğu hayalinin köklü bir aileden gelen Cem’le karşılaşmasından sonra yıkılması ve ikilinin arasında yaşanacak tatlı rekabetin anlatılacağı dizide savaşı kimin kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Aşkın Tarifi

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Aşkın Tarifi dizisinin birinci bölümü 7 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak. Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu Fransız mutfağında uzmanlaşmış Gaziantepli bir şefi canlandıracak. Doğulu’nun partneri ise Serra Arıtürk olacak.

Baht Oyunu

15 Haziran Salı günü yayın hayatına başlayacak olan dizi yaza damga vuracak diziler arasında olacak gibi. Dizinin başrol oyuncuları ise; Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkın ile Sümen Hande Subaşı olacak.

Baş Belası

Diğer yaz dizilerinden farklı olarak polisiye türünde ekranlara gelecek olan dizinin başrol kadrosunda İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir yer alıyor.

Ada Masalı

Star TV’de yayınlanacak olan dizinin başrol kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz yer alıyor. Dizi romantik komedi türü ile yayınlanacak. Dizide her açıdan birbirinin zıttı olan 2 kişinin yaşayacağı aşk anlatılacak.

Kazara Aşk

Yine Star TV ekranlarında yayınlanacak olan bir başka dizi de Kazara Aşk. Romantik komedi olan dizinin başrol kadrosunda Ümit Kantarcılar ile Sude Zülal Güler yer alıyor. Dizide, kaza sonucundan tanışarak hayatlarında yeni bir döneme başlayan iki gencin hikayesi anlatılacak.

Kahraman Babam

Kırmızı Kamyon ismi ile daha önceden yayın hayatına başlayan dizi, birinci bölümü sonrasında yayından kaldırılmıştı. Dizide isim değişikliğine gidilerek Kahraman Babam adı ile 14 Haziran’dan itibaren yeni yayın hayatına başlamasına karar verildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 02:50
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