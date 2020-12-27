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2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?

2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. 9 Ocak tarihinde izleyicilerle ekranlarda buluşacak olan Survivor programının yarışmacıları kimler? Okuyucularımız için derlediğimiz haberimizde...

27 Aralık 2020 Pazar 17:36
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
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2005 yılında Kanal D ekranlarında yayına başlayan Survivor, 2015 yılından beri TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı formatla izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler arasında büyük ilgi toplayan Survivor’ın 2021 yılında ne zaman ekranlarla buluşacağı merak konusu haline geldi.

Survivor 9 Ocak 2021 tarihinde ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler arasında merak konusu haline gelen bir başka konu da “Ünlüler ve gönüllüler kimler olacak?” sorusu sorulmaya başlandı. Özellikle merak edilen ünlüler takımı için sosyal medyada söylentiler yayınlanmaya başladı. Bazı isimler Survivor’a katılacaklarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

2021 Survivor ünlüler kimler?

Açıklanan ilk isimlerden biri olan Issız Adam filmi oyuncularından Cemal Hünal, verdiği röportajda Survivor için hazırlandığını açıklayan Öykü Çelik, Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i olan Batuhan Karacakaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Survivor’a katılacağını belirten içerikler paylaşırken, Celal Sarıgül, Mustafa Aydın, Barış Özbek, Hikmet Tuğsuz, Rüya Coriç, Okan Kurt, İbrahim Toroman, Uğur Pektaş gibi isimlerin sosyal medyadaki sevenleri tarafından programa katılacağına dair paylaşımlar yapılmaktadır.  



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:36
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8
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