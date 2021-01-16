2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışma programı Survivor'da gergin anlar!

Survivor 2021 unluler ve gonulluler arasinda yasanan mucadelenin yenu fragmaninda steven ve cagrı arasındaki gerginlik merak konusu oldu.

Steven'ın sevinç gösterisi Çağrı'nın sinirlenmesine yol açtı.

"Dilin içeride duracak" diye tepki veren Çagrı'ya, Steven'dan "sana mı yaptım" diye cevap geldi.

Acun Ilıcalı'nın uyarısına maruz kalan Gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın" Ben şimdi bir şey söyleyeceğim Gönüllüler, sizin amacınız oyunu çıkmaza sokmazsa şöyle bir şey yapalım. Altınız birden bileğim ağırıyor deyin" uyarsını aldılar.