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2021 Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir?

2021 Survivor yarışmasında gönüllü olarak yarışacak olan kişiler belli oldu. Bunlardan biri de Yunus Emre Karabacak. Peki Yunus Emre kim?

07 Ocak 2021 Perşembe 15:43
2021 Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
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Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 doğumlu ve 31 yaşındadır.  Erzurum ilinde dünyaya gelmiştir. 11 yaşında iken güreş ile ilgilenmeye başlamıştır.

Survivor 2021 de gönüllü olarak yarışacak olan Yunus Emre, 20 senedir güreş spor dalı ile uğraşmaktadır. 

Spor üzerine eğitim veren Atatürk Anadolu Lisesinde öğrenim görmüştür. Balıkesir Üniversitesi antrenörlük bölümünden mezun olmuştur. 

Yıldızlar gençler Türkiye kategorisinde dereceleri vardır. Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 kez derece almıştır. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonu olmuştur. 

2021 Survivor gönüllüler takımında yer alacaktır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorYunus EmreGönüllüler
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