2021 Survivor yarışmacısı olacak olan Sıraç Yıldırım kimdir? Hangi mesleğe sahip?

2021 Yılı Survivor Yarışmacısı Sıraç Yıldırım Kimdir?

2021 yılının ikinci haftası olan 9 Ocak tarihinde Survivor yarışması ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacaktır. Gönüllüler takımında yer alacak olan Sıraç Yıldırım ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Sıraç Yıldırım 2021 Survivor yarışması için yapılan kardiyo testlerinden başarılı bir şekilde geçmiştir. Yılbaşından önce Survivor 20212in çekileceği Dominik’e doğru yola çıkacak isimlerden biri olan Sıraç Yıldırım’ın kim olduğu, yaşının kaç olduğu ve hangi mesleği icra ettiği herkes tarafından araştırılıyor.

Sıraç Yıldırım Kimdir?

Sosyal medyada takma ad olarak ‘vanneyildirim’ adını kullanan Sıraç Yıldırım kendisini online fitnnes koçu olarak tanımlamaktadır. Tam ismiyleolan yarışmacının Youtube’de İbrahim Yıldırım isimli bir antrenmanı kanalı bulunuyor. İbrahim Sıraç Yıldırım, uçurtma sörfü tutkunu olmasının yanında çok kez dövüşmek için ringlerde boy göstermiştir.

İbrahim Sıraç Yıldırım’ın 23 ila 25 yaşlar arasında olduğu tahmin ediliyor. Survivor 2021 de güçlü kasları ile dikkat çekecek İbrahim Sıraç Yıldırım aynı zamanda genç kızları da yakışıklılığı ile etkileyecek. İnstagram da kullandığı @vanneyildirim kullanıcı adı ile 34 bin takipçisi vardır. 2019 da bir model yarışmasına katılmış ancak derece alamamıştır.

Sıraç Yıldırım’ın meslekleri ise, youtuber, model, oyuncu,eğitmen ve sörfçü olarak biliniyor.