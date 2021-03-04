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2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?

TV8’in sevilen programı Survivor bu yılda oyuncularıyla dikkat çekiyor. Kadınlarda merak edilen isimlerden olan Melis Sezer kimdir sorusu oldukça sorulmakta. Survivor 2021 yarışmacılarından olan milli tenisçimiz Melis Sezer hakkındaki bilgileri sizler için topladık!

04 Mart 2021 Perşembe 15:06
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
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TV8’in en çok izlenen programlarından olan Survivor bu yılda ilgiyle takip ediliyor.  Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılan gruplarda yarışan yarışmacılar ödüller için ter döküyor. Bu yılın Ünlüler takımında olan Melis Sezer kimdir sorusunu haberimizde cevapladık. İşte detaylar…

 

Survivor Melis Sezer kimdir, nerelidir?

2 Haziran 1993 doğumlu olan Melis Sezer İzmir’de gözlerini açmıştır. Sezer 27 yaşında olup boyu 1.68 metredir. Enka Spor Kulübünde oynayan Melis Sezer Türk milli tenisçisidir. 

Yaşamını İstanbul’da devam ettiren milli tenisçi 2010 senesinde Avustralya Açık Grand Slam Gençler Tunuvası’na ana tablodan katılmaya hak kazanabilen tek Türk tenisçisidir. 

Bugüne kadar birçok ilke imza attığını aktaran Sezer bu ilklerine Survivor’ı da eklemek istediğini ve memleketi İzmir’e yakışır şekilde mücadele edeceğini de söylemiş bulunmakta.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
Melis SezerSurvivorMilli Tenisçi
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