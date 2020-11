2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye uyarladığı Survivor yarışması her yıl merakla bekleniyor. Yarışma geçen yıl izlenme rekorları kırdı ve çok beğenildi. 2021 yılında ise yarışmada daha önce de yapılan All Star formatı gündeme getirildi. İddialara göre yarışmanın All Star kadrosunda sürpriz isimler yer alacak.

Survivor 2021 All Star’da Hilmi Cem, Hikmet ve Turabi üçlüsünden ikisinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerin yanı sıra yarışmada yer alacak yeni bir ismin de adı ortaya atıldı. Survivor All Star’da MasterChef jüri üyelerinden Danilo Şef’in ve 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş’ın All Star’da yer alacağı söyleniyor.

İddialara göre bu iki isimden birinin de kadroda yer alması bekleniyor. Ancak Danilo Şef’in MasterChef’in hemen ardından başlayacak olan yarışmaya dahil olmasının zor olacağı düşünülüyor. Bu nedenle Danilo Zanna’nın All Star yer alması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan iddialara yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.