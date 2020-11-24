İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?

Ekranların fenomen yarışması Survivor’ın 2021 yılında kadrosuna sürpriz isimler dahil olacak. Her yıl izlenme rekorları kıran yarışmaya katılacak iki ismin adı merak edilirken izleyiciler 2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak sorusunu araştırmaya başladı.

24 Kasım 2020 Salı 20:02
2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?
Takip Et:

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye uyarladığı Survivor yarışması her yıl merakla bekleniyor. Yarışma geçen yıl izlenme rekorları kırdı ve çok beğenildi. 2021 yılında ise yarışmada daha önce de yapılan All Star formatı gündeme getirildi. İddialara göre yarışmanın All Star kadrosunda sürpriz isimler yer alacak.


Survivor 2021 All Star’da Hilmi Cem, Hikmet ve Turabi üçlüsünden ikisinin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerin yanı sıra yarışmada yer alacak yeni bir ismin de adı ortaya atıldı. Survivor All Star’da MasterChef jüri üyelerinden Danilo Şef’in ve 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş’ın All Star’da yer alacağı söyleniyor.

İddialara göre bu iki isimden birinin de kadroda yer alması bekleniyor. Ancak Danilo Şef’in MasterChef’in hemen ardından başlayacak olan yarışmaya dahil olmasının zor olacağı düşünülüyor. Bu nedenle Danilo Zanna’nın All Star yer alması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan iddialara yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor2021All Star
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?

Popüler Haberler

2021 Survivor yarışmacıları kimler olacak?
27. Dönem POMEM Polis alımı başvuru şartları
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Sağlık Bakanı Koca 24 Kasım 2020 Salı corona virüsü verilerini paylaştı! 24 Kasım 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Günlük burç yorumları! ( 25 Kasım 2020 Çarşamba günlük aşk, ekonomi, aile ve sağlık burç yorumları)
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Uygar neden yok, geri gelecek mi? Alper Saldıran diziden ayrıldı mı?
İstanbul'da zamlı ekmek fiyatı kaç TL oldu? İstanbul'da zam sonrası ilçe ilçe yeni tarife ekmek fiyatları listesi
Fed faiz toplantısı kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Fed faiz indirimi yapacak mı? ABD merkez Bankası kararı için geri sayım
Zahide Yetiş'le programı yeni sezonu ne zaman başlayor?
2019 çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası alma şartları
Mucize Doktor Demir'in babası kimdir? Gerçek adı nedir? Kemal Başar diziden ayrılacak mı?
İyi Günde Kötü Günde dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? İyi Günde Kötü Günde dizisi final tarihi belli oldu mu?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alaattin Çakıcı'nın babası kimdir? Çakıcı kimin oğlu, babası kim?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.