İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?

9 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yer alacak olan Survivor 2021 programının ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli oldu. Ünlüler kadrosunda Survivor programından bilindik bir isim yer aldı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:02
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
Takip Et:

TV8 ekranlarının sevilen yarışması olan Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler için geri sayım başladı. 9 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan programda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu haline geldi.

Yayınlanan fragmandan önce ünlüler takımında bir zamanların severek ve merakla izlenilen Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya’nın bulunacağını sosyal medya hesaplarından öğrenmiştik. Bir spor çıkışı röportaj veren  Ancak yayınlanan fragmanla beraber ünlüler tarafında yarışacak olan kişiler tam kadro olarak açıklanmış oldu. Ünlü Baş Pehlivan İsmail Balaban, Milli Tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, oyuncu Hayrettin, futbolcu Barış Özbek, Milli Basketbolcu Merve Aydın, Issız Adam filmiyle gönüllerde taht kuran oyuncu Cemal Hünal ve Survivor’da tanıdık bir isim olan Milli Atlet Meryem Kasap isimleri ünlüler takımında yer alarak ekranlarda izleyicilerle buluşacaklar. 

Survivor Türkiye’nin resmi instagram adresinde ve TV8 ekranlarında yayınlanan bir diğer fragman ise gönüllüler takımı kadrosunda yer alan yarışmacılar oldu. Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven gibi isimler 9 Ocak tarihinde TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Bir adada rekabet, heyecan ve yarışlarla birincilik için yarışacaklar. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Acun IlıcalıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı

Popüler Haberler

2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
Bugün hangi maçlar var? 3 Ocak 2021 Pazar Tv kanalları maç programı
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Ocak 2021 Tüvtürk araç muayene şartları
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Kefaret dizisi Zühre karakteri kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zeynep karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışma koşullarında değişikliğe gidilen işçi tazminat alabilir mi?
Çukur Aykut kimdir? Yamaç'ın tanıştığı Aykut kimdir?
Ali Babacan yeni partisi ne zaman kurulacak? Partinin adı ne olacak? Ali Babacan'ın yeni parti için yol haritası belli oldu
Fox Tv Yaşın 19 dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
İETT İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu tanımlama işlemleri
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fox TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Fox TV canlı izleme linki
Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? Özgecan Özacar dizideki rolü ve hayatı
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker yer aldığı dizi ve film yapımları
Arıza İhtiyar kimdir?
Kefaret dizisi uyarlama mı? Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.