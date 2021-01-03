2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması olan Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler için geri sayım başladı. 9 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacak olan programda hangi isimlerin yer alacağı merak konusu haline geldi.

Yayınlanan fragmandan önce ünlüler takımında bir zamanların severek ve merakla izlenilen Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya’nın bulunacağını sosyal medya hesaplarından öğrenmiştik. Bir spor çıkışı röportaj veren Ancak yayınlanan fragmanla beraber ünlüler tarafında yarışacak olan kişiler tam kadro olarak açıklanmış oldu. Ünlü Baş Pehlivan İsmail Balaban, Milli Tenisçi Melis Sezer, oyuncu Çağrı Atakan, oyuncu Hayrettin, futbolcu Barış Özbek, Milli Basketbolcu Merve Aydın, Issız Adam filmiyle gönüllerde taht kuran oyuncu Cemal Hünal ve Survivor’da tanıdık bir isim olan Milli Atlet Meryem Kasap isimleri ünlüler takımında yer alarak ekranlarda izleyicilerle buluşacaklar.

Survivor Türkiye’nin resmi instagram adresinde ve TV8 ekranlarında yayınlanan bir diğer fragman ise gönüllüler takımı kadrosunda yer alan yarışmacılar oldu. Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Milli güreşçi Reşit Karabacak'ın oğlu Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe Reşat, Aleyna, Staven gibi isimler 9 Ocak tarihinde TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak. Bir adada rekabet, heyecan ve yarışlarla birincilik için yarışacaklar.

