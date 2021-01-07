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2021 Survivor Steven kimdir?

2021 Survivor yarışmasında gönüllü olarak yarışacak olan Steven kim? Tüm bilgiler haberimizde..

07 Ocak 2021 Perşembe 15:44
2021 Survivor Steven kimdir?
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SURVİVOR STEVEN KİM?

Kongo devletinden Türkiye’ye 2011 yılında gelmiş ve burada yaşamaya başlamıştır. 

Türkiye’de lise ve üniversite öğrenimini tamamlamıştır. Futbol antrenörlüğü bölümünden mezun olan Steven, İzmir Karayollar takımında oynamaktadır. 2021 Survivor yarışmasında gönüllü olarak yarışacaktır.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorStevenGönüllüler
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