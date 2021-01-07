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2021 Survivor gönüllüler takımı Steven kimdir?

2021 Survivor takımı Ünlüler- Gönüllüler takımı belli oldu. Gönüllüler takımında yarışmacı olarak katılan Steven kimdir?

07 Ocak 2021 Perşembe 15:34
2021 Survivor gönüllüler takımı Steven kimdir?
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TV8’in vazgeçilmez yarışması 2021 Survivor başlıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı olarak ayrılan yarışma her yıl olduğu gibi bu yılda devam edecek. Hazırlıkları tamamlanan yarışmada Gönüllüler takımının açıklanması ile Steven merak konusu oldu. 9 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak Survivor sevenleri ile buluşmaya hazır.

Steven Salam kimdir?

2011 yılında Türkiye’ye gelen oyuncu lise ve üniversite eğitimini Türkiye’de tamamlamıştır.  Üniversitesi Celal Bayar spor bilimleri fakültesinde antrenörlük eğitimi alan oyuncu futbol oynamaktadır. Demokratik Kongo Cumhuriyetinden gelen yarışmacı yıllardır Türkiye’de kaldığı için Türkçesi gayet iyidir.  1. Amatörlükte oynayan yarışmacı Süper Amatörlüğe çıkarak şampiyon olmuştur. İzmir Karayollar (Yolspor) da oynamıştır.
 



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:34
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Anahtar Kelimeler:
StevenGönüllülerSurvivor
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