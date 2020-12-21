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2021 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2021 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. 2020-2021 sezonunda ara transfer dönemi sıkıştırılmış fikstür nedeniyle 4 gün sürecek.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:44
2021 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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2020- 2021 Süper Lig sezonunda heyecan devam ediyor. 13.hafta maçlarının geri kalmasıyla birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Yeni sezonda Süper Lig koronavirüs salgını nedeniyle hızlandırılmış takvimle oynanıyor.

Hafta sonu maçlarının yanı sıra hafta içi maçları da oynanarak ligin tamamlanması hedefleniyor. Bilindiği gibi geçen yıl küme düşmenin kaldırılması sonucu lig 21 takımla oynanmaya başlanmıştı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu devre arası sıkışık takvim nedeniyle 4 gün sürecek. Ligin 21.haftasının ardından 24 Ocak tarihinde devre arası başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihinde 22.hafta mücadeleleri başlayacak. Ligin ikinci devresinde maçlar sıkıştırılmış fikstür ile hafta içi ve hafta sonunda oynanacak. Ligde bu sezon 4 takım küme düşecek.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:44
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Süper LigFikstürMaçDevre Arası
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