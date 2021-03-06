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2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?

Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da dizi sezonu sona erecektir. Dizi sezonun sona ermesiyle birlikte herkesin bildiği gibi dizi sektörü duraksamaz ve yaz dizilerine geçiş yapar. Peki 2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

06 Mart 2021 Cumartesi 12:43
2021 senesinde hangi yaz dizileri hangi kanalda yayınlanacak?
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 Bilindiği üzere sezon bitince o sezona ait dizilerde sezon finaline girmektedir. Bunun üzerine sezonun bitimiyle ekranların sahibi yaz dizileri olur. 2021 senesinde de yazın hangi dizilerin ekranlara geleceği daha şimdiden merak konusu haline gelmiştir. 2021 senesinde yayınlanacak yaz dizileri neler olacak peki.

 

2021 senesinin yepyeni yaz dizileri!

Her sene yaşandığı gibi bu senede sezonun bitimiyle ekranları yaz dizileri alacak. Geçtiğimiz sezonda ekranlara gelen Gençliğim Eyvah adlı dizi Atv ekranlarında, Sen Çal Kapımı dizi Fox TV ekranlarına, Bay Yanlış ise tekrar Fox TV ve Çatı Katı Aşk adlı diziyse Kanal D ekranlarında kendine yer edinmişti. Bunların arasından son kalan ise Sen Çal Kapımı adlı yapımdır. 2021 senesinde yayınlanacak Yaz dizileri ise çoktan izleyicilerin merakını yakaladı bile. Lakin şuan için pek fazla dizi belli olmamıştır.

 

Aşkın Tarifi

2021 senesinin yaz dizilerinden birisi olacak olan yapım Aşkın Tarifi adlı dizidir. NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenen dizi Kanal D’de yayınlanacak. Aşkın Tarifi adlı yapım için çalışmalar çoktan başlamış vaziyette. Aşkın Tarifi adlı dizide hikayenin güzel olduğu sık sık dile getiriliyor. Antalya’da çekimleri sürdürülen dizinin 2021 senesinin yaz aylarında ekranlara gelmesi beklenmektedir. Hatta belirli bir ay verilen dizinin Haziran ayına kadar hazır olması beklenmekte. Dizi ile detaylar geldiğinde yine siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız…



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:43
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Anahtar Kelimeler:
Yaz DizisiYaz DizileriKanal DFox TvStar TvShow Tv
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