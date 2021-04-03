2021 Ramo bitiyor mu? Ramo final tarihi belli oldu mu? Ramo finalde neler olacak?

Show Tv ekranlarının reytingleri oynatan dizisi Ramo, veda etme kararı ile gündeme oturdu. Dizinin hayranları bu habere çok üzüldü.

Dizinin başrollerindeveoynuyor. Son bölümlerde farklı oyuncuların diziye katılmasıyla dizide heyecan dorukta yeni bölümleriyle verildi. İzleyenleri merak ettiren sahneleriyle çekilen Ramo, ne zaman ekranlara veda edecek sorusu gündemi meşgul etti.

Nefes kesen sahneleriyle aksiyon dizilerini aratmayacak şekilde ekrana yansıyan karelerle izleyenlere soluk aldırmadan biten bölümleri diziyi reyting seviyelerinin üstüne çıkarmıştı. Bu gidişle dizinin üçünüc sezonu bile gelir diyenlerin hayal kırıklığı yaşadığı ikinci sezon sonunda bitiyor haberiyle gündeme geldi. 2 Nisan Cumar günü verilen 38.bölümünde heyecanlar yine nefes tutturdu. 42.bölümle ekranlara veda edeceği duyurulan dizinin tahmini veda tarihi 30 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

Dizinin hayranları bu habere çok üzüldü. Yapımcılığını BKM tarafından gerçekleşen dizinin Adana çekimleri pek ilgi görmemişti. İstanbul çekimlerinde ise beklenilen başarı sağlandı. Ama bir sonraki sezona diziyi taşımaya yeterli olmadı.