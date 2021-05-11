2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?

Anneler – TRT 1

Akrep – Star TV

Alev Alev – Show TV

Arka Sokaklar – Kanal D

Bir Zamanlar Kıbrıs – TRT 1

Camdaki Kız – Kanal D

Masumiyet – FOX

Menajerimi Ara – Star TV

13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak olan’ndan dolayı kimi kanallarda yer alan yapımlar yeni bölümlerini yayınlamayacak. Yeni bölümleriyapımların bazıları belli oldu. İşte 2021 Ramazan Bayramıyeni bölümü yayınlanmayacak