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2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?

Bu sene Ramazan Bayramı tam kapanma nedeni ile evlerde geçecek. Durum böyle olunca pek çok vatandaş bayramı evde TV karşısında geçirecek. Bu yüzden vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ekranlarda hangi dizilerin yayınlanmayacağı oldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak? İşte yanıtı…

11 Mayıs 2021 Salı 15:09
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
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13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı’ndan dolayı kimi kanallarda yer alan yapımlar yeni bölümlerini yayınlamayacak. Yeni bölümleri yayınlanmayacak yapımların bazıları belli oldu. İşte 2021 Ramazan Bayramı haftasında yeni bölümü yayınlanmayacak diziler:

  • Anneler – TRT 1
  • Akrep – Star TV
  • Alev Alev – Show TV
  • Arka Sokaklar – Kanal D
  • Bir Zamanlar Kıbrıs – TRT 1
  • Camdaki Kız – Kanal D
  • Masumiyet – FOX
  • Menajerimi Ara – Star TV

Son Güncelleme: 11.05.2021 15:09
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RamazanBayramıHaftasındaHangiDizilerYayınlanmayacak
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