2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?

13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı
’ndan dolayı kimi kanallarda yer alan yapımlar yeni bölümlerini yayınlamayacak. Yeni bölümleri yayınlanmayacak
yapımların bazıları belli oldu. İşte 2021 Ramazan Bayramı haftasında
yeni bölümü yayınlanmayacak diziler
:
- Anneler – TRT 1
- Akrep – Star TV
- Alev Alev – Show TV
- Arka Sokaklar – Kanal D
- Bir Zamanlar Kıbrıs – TRT 1
- Camdaki Kız – Kanal D
- Masumiyet – FOX
- Menajerimi Ara – Star TV
Son Güncelleme: 11.05.2021 15:09
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