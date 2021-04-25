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2021 Oscar ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Oscar kazananlar kimler?

2021 Oscar ödül töreni ne zaman? Oscar ödülleri hangi kanalda yayınlanacak? Oscar adayları kimler? İşte detaylar…

25 Nisan 2021 Pazar 23:12
2021 Oscar ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Oscar kazananlar kimler?
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Oscar ödülleri bu yıl 93. kez sahiplerini buluyor. Koronavirüs nedeniyle iki ay sonrasına ertelenen ödül töreni bu gece yapılacak.

2021 Oscar ödülleri saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödül töreni, Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theatre ile eş zamanlı olarak yapılacak.  Oscar ödülleri canlı yayınla TRT 2 ekranlarında izleyenlerle buluşacak. Ödül töreni, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı olarak ekranlara gelecek.

Kimler Oscar kazandı?

Oscar ödül töreni bu yıl fiziki katılım ile gerçekleşecek. 23 dalda ödüllerin verileceği gecede; Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde de En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine layık görülen, Chloe Zhao imzalı "Nomadland"; David Fincher imzalı "Mank" ve 6 dalda Oscar'a aday gösterilen "The Trial of the Chicago 7" filmleri dikkati çekiyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:12
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