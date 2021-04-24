2021 Oscar Ödül Töreni hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Dünyanın en büyük sinema Ödül Töreni olan Oscar, her yıl büyük bir heyecanla gerçekleştirilmektedir. Bu sene 90 üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Oscar ödül Töreni, koronavirüs önlemlerinden dolayı fiziki katılımı az seviyede tutacak. Bu yılki ödül Töreni TRT ekranlarından yayınlanacak. Ödül Töreni pandemiden dolayı iki ay ertelenmişti. 2021 Oscar ödül Töreni bugün yapılacak. Oscar hayranları Oscar Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Oscar Ne Zaman?

Oscar Ödül Töreni Hangi Kanalda?

Koronavirüs dolayısıyla iki ay boyunca ertelenen 93. Oscar ödülleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde fiziki katılımla birlikte düzenlenecek. Ülkemizde TRT ekranlarından yayınlanacak. Oscar ödül Töreni, Amerikan sinema sanatları ve bilimleri akademisi tarafından düzenleniyor. Tören bu sene Los Angeles’ta yapılacak.

Oscar ödül törenleri 26 Nisan pazartesi günü Türkiye saatiyle sabaha karşı 03:00’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük kültür kanalı olarak gösterilen TRT 2 ekranlarından canlı olarak verilecek. Bu seneki törende 23 farklı dalda ödüllendirme yapılacak. 26 Nisan gecesi saat 01:30’da TRT 2 ekranlarından Oscar’a doğru adlı özel yayını izleyebilirsiniz.