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2021 Nihat Hatipoğlu sahur iftar programı hangi kanalda, saat kaçta?

Normal günler dışında Ramazan ayında evlere misafir olan Nihat Hatipoğlu bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. İzleyiciler Nihat Hatipoğlu'nun sahur orgramının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını merak ediyor. İşte detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 14:41
2021 Nihat Hatipoğlu sahur iftar programı hangi kanalda, saat kaçta?
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Her sene Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de hem iftar saatinde hem de sahur saatinde Nihat Hatipoğlu evlere misafir oluyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun programı ise ATV’de yayınlanacak. Hem sahur saatinde hem de iftar saatinde izleyici karşısına çıkacak.

Nihat Hatipoğlu

Nihat Hatipoğlu, 11 Mayısıs 1955 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. İlkokul eğitimini Siirt ve Malatya’da tamamlamıştır. Lise eğitimini ise 1975 senesinde Uşak İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından 1981 senesinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirmiştir. Yine aynı üniversitede Hadis Ana Bilim dalında Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışması ile doktor, 2000 senesinde ise Doçent oldu. Ardından 2012 senesinde ise Profesör oldu. 1985-1987 seneleri arasında Mısır’da Arapça üzerine eğitim almıştır. Hatipoğlu, Kur’an Kursları Müdürlüğü yapmıştır. 11 Mart 2017 tarihinde ise YÖK üyeliğine getirilmiştir. Nihat Hatipoğlu şuan da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör görevindedir. Bu göreve 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştır.  Kanallarda dini program sunmaya ise Kanal A’da program yaparak başlamıştır. Burada 5 yıl program yapmıştır. Bunun yanı sıra Ankara’nın yerel radyoları olan Arifan ve Hedef radyolarında 10 seneden fazla bir süre haftalık yayın yapmış ve hala devam etmektedir. Ardından Ramazan aylarında 2004 senesinde Flash TV’de, 2005 senesinde Star TV’de Sahur programları sunmuştur. 2005-2010 seneleri arasında Ramazan aylarında Star TV’de İftar ve Sahur programları ile izleyici karşısına çıkmıştır. Nihat Hatipoğlu’nun programları oldukça ilgi ile takip edilmektedir. Hala ATV’de program yapmaktadır. Hatipoğlu’nun kaset, CD, VCD’si vardır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında paneller, konferanslar vermektedir. Hazırladığı yazıları, makaleleri ise Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.  




Son Güncelleme: 13.04.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
NihathatipoğluProgramRamazanSahur
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