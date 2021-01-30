İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

2021 Netflix Finding Ohana film konusu ve oyuncuları

2021 Netflix Finding Ohana film konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. 9 Ocak tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan Finding Ohana filmi 2021 yılının en dikkat çeken yapımı oldu.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:20
2021 Netflix Finding Ohana film konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Online dizi film platformu Netflix’in yeni orijinal yapımı Finding ‘Ohana 9 Ocak tarihinde erişime açıldı. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki filmin yönetmen koltuğunda Jude Weng yer alıyor. Filminde senaryosunu ise Christina Strain kaleme aldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Kelly Hu, Ke Huy Quan, Chris Panell, Marc Evan Jackson, Branscombe Richmond ve Owen Vaccaro gibi başarılı isimler bulunuyor.

Finding ‘Ohana konusu

Amerika’nın Brooklyn şehrinde büyüyen kardeşlerin Oahu’da geçirdikleri yaz, onlar için unutulmaz bir anı olacaktır. Yıllardır kayıp olan hazinenin yerini gösteren bir hazineyi bulan kardeşler, hazinenin peşine düşer.

Yeni arkadaşlar edinen iki kardeş, arkadaşlarıyla birlikte macera dolu bir yola çıkar ve hazineyi bulmaya çalışır.




Son Güncelleme: 30.01.2021 14:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FilmNetflixFinding Ohana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?
Halkbank’tan Esnaf ve Sanatkarlara 100 bin liraya kadar 0 faiz indirimli kredi
PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve ilan hakkındaki açıklamalar
Savaş Gemisi filminin konusu ve oyuncuları
Migros 20 – 22 Temmuz 2019 haftasonu indirilmi ürünler kataloğu
Murat Boz - Can Kenarım şarkı sözleri ve video klibi
A101'de satılan motolux elektrikli bisiklet nasıl, alınır mı?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterini Eser Eyüboğlu canlandırıyor
Kuzey Yıldızı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı ne? Güliz Aybay oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.