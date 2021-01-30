2021 Netflix Finding Ohana film konusu ve oyuncuları

Online dizi film platformu Netflix’in yeni orijinal yapımı Finding ‘Ohana 9 Ocak tarihinde erişime açıldı. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki filmin yönetmen koltuğunda Jude Weng yer alıyor. Filminde senaryosunu ise Christina Strain kaleme aldı.

Finding ‘Ohana konusu

Filmin oyuncu kadrosunda Kelly Hu, Ke Huy Quan, Chris Panell, Marc Evan Jackson, Branscombe Richmond ve Owen Vaccaro gibi başarılı isimler bulunuyor.

Amerika’nın Brooklyn şehrinde büyüyen kardeşlerin Oahu’da geçirdikleri yaz, onlar için unutulmaz bir anı olacaktır. Yıllardır kayıp olan hazinenin yerini gösteren bir hazineyi bulan kardeşler, hazinenin peşine düşer.

Yeni arkadaşlar edinen iki kardeş, arkadaşlarıyla birlikte macera dolu bir yola çıkar ve hazineyi bulmaya çalışır.