2021 Netflix Donma Noktası (Bajocero) filmi konusu ve oyuncuları

Netflix’in yeni orijinal yapımlarından biri olan Donma Noktası filmi 2021’in en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. İspanyol yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Lluís Quílez yer alırken, filmin senaryosunu Fenando Navarro ve Lluís Quílez kaleme aldı.

Donma Noktası konusu

İspanya’nın Madrid şehrinde çekilen filmin oyuncu kadrosunda Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo, Patrick Criado, Andrés Gertrudix, Isak Férriz, Miquel Gelabert gibi İspanya’nın en sevilen isimleri yer alıyor. Orijinal adı Bajocero olan filmin Netflix üzerinden tüm dünyada eş zamanlı olarak 29 Ocak tarihinde yayınlandı.

Bir polis memuru suçlu nakli yaptığı sırada saldırıya uğrar. Saldırının yanı sıra dondurucu soğukla baş etmek zorun olan polis memuru, adeta bir ölüm kalım savaşına girer. Issız bir yolda mahkum aracı soyulur. Arabayı süren polis memuru Martin, hayatta kalmaya ve dolandırıcılara karşı barikat kurarak karşı çıkmaya çalışır. İçerideki mahkumlarda bu sırada polisin işini zorlaştırmaya çalışır. Dışarıdaki saldırganlar içeriden yalnızca bir mahkumu ister ancak polis hiç kimseyi vermeye niyetli değildir.