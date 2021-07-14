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2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?

Kurban Bayramına sayılı günler kala birçok kanal yayın akışında değişiklik yaptı. Bayram haftasında kanallar eğlenceli bir akış hazırlarken, 2021 kurban bayramında hangi diziler yayınlanmayacak merak konusu oldu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:30
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
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Kurban Bayramı haftası nedeniyle kanalların yayın akışında değişikliğe gidiliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, bayram haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamak yerine birbirinden güzel filmleri izleyici ile buluşturacak.

Kurban Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?

Bayram haftalarında bayram ziyaretleri ve tatiller nedeniyle televizyon izleyici sayısı oldukça düşük oluyor. Bu nedenle uzun süredir kanallar dizilerin yeni bölümünü yayınlamak yerine, bayram neşesine yakışır filmleri yayın akışına ekliyor. Durum böyle iken çok sevilen yaz dizileri ekranlara bir haftalık ara veriyor.

Baht Oyunu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü, kurban bayramı tatilinde reytinglerin düşeceği ön görülerek yayınlanmayacak. Bayramın 1.günü olan 20 Temmuz Salı akşamı yayınlanmayan Baht Oyunu dizisi, 27 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek.

Aşkın Tarifi

Kanal D’nin bir diğer yaz dizisi olan Aşkın Tarifi de yüksek reytinglerini kaybetmemek için bayram haftasında ekranlarda olmayacak. Arife günü yani 19 Temmuz Pazartesi günü yayınlanması planlanan yeni bölüm, bir haftalık aranın ardından 26 Temmuz Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.


Son Güncelleme: 14.07.2021 17:30
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Anahtar Kelimeler:
Aşkın TarifiBaht OyunuKurban Bayramında Hangi Diziler Yok
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