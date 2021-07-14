2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?

Kurban Bayramı haftası nedeniyle kanalların yayın akışında değişikliğe gidiliyor. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, bayram haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamak yerine birbirinden güzel filmleri izleyici ile buluşturacak.
Kurban Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Bayram haftalarında bayram ziyaretleri ve tatiller nedeniyle televizyon izleyici sayısı oldukça düşük oluyor. Bu nedenle uzun süredir kanallar dizilerin yeni bölümünü yayınlamak yerine, bayram neşesine yakışır filmleri yayın akışına ekliyor. Durum böyle iken çok sevilen yaz dizileri ekranlara bir haftalık ara veriyor.
Baht Oyunu
Aşkın Tarifi
Kanal D’nin bir diğer yaz dizisi olan Aşkın Tarifi de yüksek reytinglerini kaybetmemek için bayram haftasında ekranlarda olmayacak. Arife günü yani 19 Temmuz Pazartesi günü yayınlanması planlanan yeni bölüm, bir haftalık aranın ardından 26 Temmuz Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.