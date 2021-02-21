2021 JYP Entertainment Seçmeleri online başvuru yapma

Güney Kore’nin en ünlü plak şirketlerinden birisi olan ve en genç yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan JYP Entertainment herkesin merak konusu oldu. Herkes 2021 yılında JYP Entertainment’a nasıl başvuru yapacaklarını ve gerekli şartların neler olduğunu merakla araştırıyor.

1997 yılında Park Jin Young tarafından kurulan JYP Entertainment şirketi, S.M. Entertainment ve YG Entertainment şirketleriyle beraber Güney Kore’de lider konumunda olan şirketlerdir. JYP Entertainment bazı zamanlarda yetenkli kişileri seçmeler yaparak keşfedilmelerini sağlar. Her ülkeden bu seçmelere katılmak mümkündür. Sadece güney Kore’de yaşayan insanlar değil diğer ülkelerde yaşamını idame ettiren kişilerde bu şirkete başvuru yapabilirler.

JYP Entertainment seçmelerine online olarak nasıl başvuru yapılır?

Yetenek seçmeleri için başvuru yapmak isteyen kişi ve kişiler https://audition.jype.com/en/Audition/Info linkine tıklayarak başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Linke tıklayarak ekrana gelen sitedeki dil seçeneğini Türkçe olarak seçebilirsiniz. Sayfada yer alan ‘APPLY’ butonuna basmanız gereklidir. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza gelecek olan 2 seçenek olan ‘Korean’ ve ‘Non-Korean’ seçenekleri gelecektir. Başvuruyu yapan kişi ve kişiler Güney Kore’li değillerse öneğin Türkiye’den başvuru yapılıyorsa Non-Korean seçeneğine tıklanılması gereklidir. Karşınıza gelen sayfada ‘sözleşme ve kuralları’ okuyarak ‘Agree’ seçeneğine tıklayarak başvuru işlemlerine devam etmeniz gereklidir. Karşınıza gelen başvuru formuna sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz doldurarak göndereceğiniz ses ve video kayıtlarının düzgün ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Gerekli şartları sağladıktan sonra ‘Apply’botununa basarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuruyu gerçekleştiren kişi ve kişilerin mail adresleriyle JYP Entertainment iletişime geçecektir.