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2021 Grammy ödüllüleri kazananlar kimler oldu?

Bu sene 63'üncüsü düzenlenen müzik dünyasının 'Oscar' ödülü olarak görülen Grammy ödülleri sahipleri belli oldu. 2021 Grammy ödülleri kazananlarının kimler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 16:49
2021 Grammy ödüllüleri kazananlar kimler oldu?
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Müzik severlerin her sene büyük bir heyecanla beklediği, müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak görülen Grammy ödüllerinin sahipleri belli oldu.

2021 Grammy Ödüllerini kimler kazandı?

Komedyen Trevor Noah'ın sunumuyla Los Angeles kentinde düzenlenen törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile söylediği "I Can't Breath" şarkısı kazandı.

Bu dalda, Black Parade (Beyonce),The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift),Circles (Post Malone),Don't Start Now (Dua Lipa),Everything I Want (Billie Eilish),If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels) değerlendirilmeye alınan diğer aday şarkılardandı.

"Yılın Albümü" dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödülü kazanan isim oldu.

Swift'in "Folklore" albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas),Everyday Life (Coldplay),Djesse vol. 3 (Jacob Collier),Women in Music Pt. III – (Haim),Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleri ile yarıştı. Üçüncü defa bu ödülün sahibi olan Swift'in 2010 yılında "Fearless" albümüyle, 2015 yılındaysa "1989" albümü "Yılın albümü" ödülün sahibi olmuştu.

Diğer bir taraftan, "Yılın Kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce),Colors (Black Pumas),Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch),Say So (Doja Cat),Everything I Wanted (Billie Eilish),Don't Start Now (Dua Lipa),Circles (Post Malone),Savage (Remix),(Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazanmayı başardı.

"En İyi Solo Performans" dalındaysa Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ile ödülü kazanan isim oldu. Bu dalda aday gösterilen diğer isimler ise Yummy (Justin Bieber),Say So (Doja Cat),Everything I Wanted (Billie Eilish),Don't Start Now (Dua Lipa),Cardigan (Taylor Swift)’di.

"En İyi Pop-Grup Performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazanmayı başardı. Aday gösterilen diğer şarkılarsa Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy),Intentions (Justin Bieber- Quavo),Dynamite (BTS),Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande),Exile (Taylor Swift-Bon Iver) şeklindeydi .

Pop türünde, "En İyi Pop Vokal Albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü kazanmayı başardı.

"En iyi Country Şarkısı" ödülü "The Highwomen" grubunun seslendirdiği "Crowded Table" şarkısı alırken, "En iyi Country Albümü" ödülü Miranda Lambert'ın "Wildcard" albümüyle kazanmayı başardı.

"En iyi Rock Albümü" dalında ödül kazanan "The Strokes" grubunun "The New Abnormal" albümü oldu. "En iyi Rock Şarkısı" ödülü Brittany Howard'ın seslendirdiği "Stay High" şarkısı, "En iyi Rock Performansı" ise Fiona Apple'ın "Shameika" şarkısı kazandı.

Törende, "En iyi Rap albümü" ödülünün kazanan, Rapçi Nas'ın "King's Disease" albümü oldu.

"En iyi Rap performansı" ve "En iyi Rap şarkısı" ödülünü, Megan Thee Stallion'un Beyonce ile seslendirdiği "Savage" şarkısı alırken, Grammy tarihinde ilk defa bir kadın, "En iyi Rap şarkısı" ödülünü almayı başardı.

Megan Thee Stallion aynı zamanda "En iyi yeni sanatçı" ödülünün sahibi oldu.

Beyonce ile Jay-Z'nin kızı 9 yaşındaki Blue Ivy Carter'ın, annesi Beyonce ve Wizkid ile çektiği "Brown Skin Girl"  video klibi "En iyi müzik videosu" ödülünün sahibi oldu. Carter, Grammy tarihindeki ödül alan en genç ikinci kişi oldu. 2002 yılında 8 yaşındaki Leah Peasall, "The Peasall Sisters" grubuyla içinde bulunduğu "O Brother, Where Art Thou?” albümü "Yılın albümü" ödülünü kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), müzik dünyasının "Oscar"ı olarak görülen 63. Grammy Ödülleri'nin töreni 31 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanmıştı, fakat koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti.



Son Güncelleme: 16.03.2021 16:49
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20212021 GrammyGrammy ödülleriKazananlarBeyoceTaylor Swift
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