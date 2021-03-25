2021 Emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman verilecek?

Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli vatandaşlara yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi için de bekleyiş başladı. Bayram öncesinde emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ikramiye olarak verilen ücret, emeklilere adeta can suyu oluyor.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin, daha önce olduğu gibi bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira olmak üzere toplamda 2 bin lira ikramiye verilmişti. 2021 yılı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.Emekli ikramiyelerinin 13 Mayısıs'tan önce ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesini kimler alabilir?

Devlet tarafından verilen emekli bayram ikramiyelerinden şu kişiler faydalanabilir:

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Ölüm aylığı alanlar,

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklâl Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve vefat edenlerin hak sahipleri.