2021 bu sezon sonu final yapacak diziler listesi

2020 ve 2021 yıllarında oldukça kaliteli diziler ekranlara geldi. Ancak bazı diziler istedikleri reytingleri elde edemedi. Bu sezon final yapacak diziler listelenmiştir.

Sol yanım

Reyting düşüşü yaşanınca dizinin günü değiştirildi. Ancak bu değişim de işe yaramadı ve dizinin final yapması kararı alındı.

Akrep

Akıncı

Star TV ekranlarına gelen dizi için seyirciler oldukça umutlanmıştı. Dizi, ilk bölümlerden itibaren istenilen reytingi sağlayamadı. Sevilen dizinin 2021 sezonunda final yapılacağı düşünülmektedir. Akrep dizisinin başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya yer almaktadır.

Dizi, ekranlara gelen ilk süper kahraman dizisi olarak bilinmektedir. ATV ekranlarının umut veren dizisi hedeflenen reytinglere ulaşamadı. İlk bölümlerde reytingler yeterliydi ancak bu durum devam etmedi. Dizinin yeni sezonda final yapacağı düşünülmektedir.

Sefirin kızı

Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, sağlık sebeplerinden dolayı diziden ayrıldı. Güzel oyuncunun ayrılmasının ardından kadroya Tuba Büyüküstün dahil oldu. Ancak bu durum reytingleri toplamaya yetmedi. Dizinin bu sezonunda finale gideceği düşünülmektedir.