2021 bu sezon sonu final yapacak diziler listesi

2020 ve 2021 yıllarında oldukça kaliteli diziler ekranlara geldi. Ancak bazı diziler istedikleri reytingleri elde edemedi. Bu sezon final yapacak diziler listelenmiştir.
Sol yanım
Reyting düşüşü yaşanınca dizinin günü değiştirildi. Ancak bu değişim de işe yaramadı ve dizinin final yapması kararı alındı.
Akrep
Akıncı
Dizi, ekranlara gelen ilk süper kahraman dizisi olarak bilinmektedir. ATV ekranlarının umut veren dizisi hedeflenen reytinglere ulaşamadı. İlk bölümlerde reytingler yeterliydi ancak bu durum devam etmedi. Dizinin yeni sezonda final yapacağı düşünülmektedir.
Sefirin kızı
Dizinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül, sağlık sebeplerinden dolayı diziden ayrıldı. Güzel oyuncunun ayrılmasının ardından kadroya Tuba Büyüküstün dahil oldu. Ancak bu durum reytingleri toplamaya yetmedi. Dizinin bu sezonunda finale gideceği düşünülmektedir.