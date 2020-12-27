2020 yılında sevilen en iyi dizi çiftleri

Son zamanlarda birçok kişinin yaptığı en büyük zaman değerlendirme şekli dizi izlemek. Ülkemizde yapılan dizilerin entrika, dram ve aşk konularını işleyerek insanları ekranlara kilitliyor. Bu yüzden de dizideki çiftler çok seviliyor. Bugünler de çok sevilen çifteler şu şekilde;

İlk bakışta zengin oğlan ve fakir kız aşk hikayesi gibi gelse de durum aslında öyle değil. Eda, Avrupa da üniversite okuyan bir öğrenci, Serkan ise ona burs veren holdingin sahibi. Bursu kesilen Eda bursu geri kazanmak için Serkan ne isterse onu yapıyor ve aşk böylece başlamış oluyor.

Doktor olan Ali, otizmli bir kişidir. Başkalarıyla konuşmaktan veya göz göze gelmekten pek hoşlanmıyor. Böyle bir durumda iken kendisi gibi doktor olan Nazlı’ya aşık oluyor. Bu aşk izleyenleri ekran başına hapsediyor.

Sefirin Kızı dizisinde yer alan bu çift birçok kişi tarafından çok beğeniliyor. Sancar, hep istedikleri olan birisi iken Nare tam tersi onun istediği ne varsa yapmıyor. Zor ve büyük bir aşk yaşayan bu çiftin bir de kız çocukları var.

Yamaç’ın eşi Sena’nın ölümü ardından çok acılar çekmişti. Hatta ölüm sahnesi herkes tarafından gözyaşları içinde izlenmişti. Diziye sonranda katılan Efsun karakteri, babasını öldüren Yamaç’tan intikam almak için her şeyi yapıyor ama ikili birbirlerine tutku ile bağlanıyor.

Ramo dizisi ekranlara çıktığından bu yana izleyiciler tarafından çok sevildi. Ramo ve Sibel arasında geçen tutkulu ve eğlenceli aşkı birçok kişi yakından takip etti. Sibel’in Ramo taklitleri izleyenleri çok güldürdü.