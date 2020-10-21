2020 Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında? 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi

MEVLİD KANDİLİ AYIN KAÇINDA, NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandil olarak da anılan ve Türkiye'de gecenin geçirildiği "Mevlid-i Nebi" Müslüman dünyası için büyük önem taşımaktadır. İslam'ın mesajlarını ümmete açıklayan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anma törenleri tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programında kısa süre sonra çeşitli törenler ve kutlamalar yapıldı.

Tarihsel törenlerde alim, şair ve bu dönemin ve bölgenin din ve devlet işlerinde faydalı olanlar, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından ödüllere hazırlanan elbiseler giydirilirdi ve ikramlar verilirdi.

Mevlid Kandili Mesajları

Gül aşkın tacıdır, her bahar bir gül taçlandırılır. O gül bana Muhammed'i hatırlatıyor. Hatırlayanlara gül kokmasını sağlar.

Gül kokulu birçok sevgi dolu mum. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğine sadaka mücevherlerini döken ve bize mutluluk veren kandil ile büyülenmenizi dileriz.

Gel ey Muhammed (SAV) bahardır, duaların arkasına gizlenmiş inananlar vardır. Sanki hacdan dönüyormuş gibi gel, sanki Mevlit'ten iniyormuş gibi yıllardır bekliyoruz. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun...

Bu gece, Peygamberimiz Muhammed Mustafa SAV'ın dünyaya şeref verdiği gecedir... O zamanlar insanların sapkınlık konusunda hiçbir kısıtlaması yoktu, cehalet, küfür ve putperestlikte en üst seviyeye ulaştı, o geldi ve dünyaya şeref ve nizam ile İlahi parlaklık ve ilahi şifa bahşetti. Kalplerimiz güven dolu olsun, kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim, özüne inanan ve O'nun lütfundan sapmayan kullarından eylesin. Aşk adına birçok dilek vardır. Ölümü ayırmayan kalpler vardır. Mesafeler birbirine kenetlenirse ne olur, dualarda birleşmiş kalpler vardır. Güzel mumlar var, sevgiyi yaşatacak kalpler var, insanlar var, dostluk paylaşacaklar, kutsanmış günler var, birlikte kutlayacaklar. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun, yüreğiniz asla solmayacak, yüzünüz ışıl ışıl olacak, kabiriniz ışık dolu olacak, rütbeniz Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Umarız bu mübarek gecede zor günleriniz; ama gelecek için umut dolu olduğumuz bu zamanlarda, yeniden uyanmanın bir aracı olur. Mevlid lambanız mübarek olsun,

Kandil gecesi çok değerlidir. Kuran'dan değerli bir kitap yoktur. İslam şiirleri düşmana oktur. Kandil kıymetlidir, gafletten uyanmanız dileği ile…

Bu günlerin rahmeti size, geçmişinizin rahmeti, yurdunuzdaki bereket, ahiretimizin nuru, yuvamızın sıcaklığı olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Allah Mübarek Mevlid'in kandili üzerinde tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Mevlid Ne Demek?

Mevlid doğum zamanı demektir. Rabî'ul-evvel, bahar demektir. Peygamber Efendimiz her yıl kehanetten sonra bu geceye anlam vermiştir. Her Peygamberin ümmeti, Peygamberinin doğum gününü kutladı.

Bugün bir Müslüman bayramı, neşe ve neşe dolu bir gün, Adem ve her şey onun şerefine yaratıldı. Mübarek isim tahtta, gökte ve göklerde yazılıdır. Dedesi Abdulmuttalib ona Muhammed dedi. Adının tüm dünyaya yayılacağını ve herkesin onu öveceğini hayal etti. Muhammed çok methedilen demektir.

Allah Resulü, Mevlid gecelerinde ashabına bir ziyafet verir, dünyaya neler verdiğini ve çocukluğunda yaşananları anlatırdı. Hz. Ebu Bekir halife iken Ashab-ı Kiram'ı topladı ve Allah Resulü Efendimiz'in dünyaya olağanüstü teşrifinden bahsederdi.

Mevlid Kandili Gecesi Ne Yapılmalı?

Hz. Peygamberimiz mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini istemiştir (Tirmizi, Savm, 39). Bununla birlikte, bu günler ve gecelerle ilgili herhangi bir özel dua veya ibadet biçiminden bahsedilmez. Bu bağlamda kutsanmış günleri ve geceleri affetmek ve hayatlarımızı düzene koymak için fırsat anları olarak görmeliyiz. Bu nedenle müminler, kandil gecesinde hayatlarına bakmalılar; hataları ve günahlarından tövbe etmeli, dua ederek, Kuran okuyarak, kaza yaparak veya nafile dua ederek bu imkânlardan yararlanmalıdırlar.

Kandil gecelerinin olduğu günlerde oruç tutmak sevaptır. Peygamber Hz (sas); "Şaban'ın ortasında, yani berat gecesi ibadet edin, gündüz oruç tutun. Allah o gece gün batımıyla birlikte gün doğana kadar tecelli etmektedir. Allah o gece, Rabbinden af dileyeni affeder, rızk isteyene rızk bahşeder, sıkıntısı olanın sıkıntısını giderir.