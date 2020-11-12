2020 İbo Show 1. bölüm ne zaman başlayacak?

2020 İbo Show Ne Zaman Başlayacak

İbrahim Tatlıses'in ev sahipliğini yaptığı İbo Show, dönemin en sevilen programlarından biri olup, bir kez daha Star TV ekranında izleyiciyle buluşacak. İbo Show 2020'nin ilk bölümü 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 20: 00'de hayranlarını ağırlayacak ancak İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Bu nedenle 2020 İbo Show 14 Kasım Cumartesi günü saat 20: 00'de ilk bölümüne başlayacak.

Bundan 9 sene önce Kutsi ve Deniz Seki’yle yapmış olduğu programın ardından talihsiz bir saldırı yaşayarak uzun süre hayatta kalma mücadelesi vermişti. Zor günleri ardından bırakan Tatlıses, sevenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşamaktadır.

9 sene önce en son konuk ettiği Deniz Seki ve Kutsi’yle yeni sezona merhaba diyerek yayın hayatına başlayacak.