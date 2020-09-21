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2020 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu!

72. kez düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Televizyon'un Oscar'ı olarak adlandırılan Emmy Ödülleri'nde diziler ve dizi oyuncularına verilen ödüller merak edilmeye başlandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:23
2020 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu!
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Amerika’da Televizyonun Oscar’ı olarak adlandırılan Emmy Ödülleri, 2020 yılında 72.’si ile sahiplerine ulaştı. Los Angeles Staples Tiyatrosunda 72. Kez düzenlenen Emmy Ödülleri ilk kez video konferans ile gerçekleştirildi.


En İyi Drama Dizisi, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi, En İyi Mini Dizi, En İyi Kadın Oyuncu gibi pek çok alanda ödüllerin verildiği gecede ödül kazanan diziler merak edildi.

2020 Emmy Ödüllerini kazananlar

  • En İyi Drama: "Succession"
  • En İyi Komedi: "Schitt's Creek"
  • En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"
  • En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"
  • En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"
  • En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Moning Show"
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Ganer, "Ozark"
  • En İyi Mini Dizi: "Watchmen"

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Emmy ödülleri2020Kazananlar
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