2020 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu!

Amerika’da Televizyonun Oscar’ı olarak adlandırılan Emmy Ödülleri, 2020 yılında 72.’si ile sahiplerine ulaştı. Los Angeles Staples Tiyatrosunda 72. Kez düzenlenen Emmy Ödülleri ilk kez video konferans ile gerçekleştirildi.

En İyi Drama Dizisi, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Komedi Dizisi, En İyi Mini Dizi, En İyi Kadın Oyuncu gibi pek çok alanda ödüllerin verildiği gecede ödül kazanan diziler merak edildi.

2020 Emmy Ödüllerini kazananlar