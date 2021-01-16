2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri teslim edilen RTGD 2019 Medya Oscarları Ödül töreninde pek çok sunucu, oyuncu, muhabir ve ünlü isme ödüller verildi. Törenlerde Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu ödül kazandı.
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen ödül törenlerine ekranlardan tanınan pek çok isim katıldı. Radyo Televizyon Gazeticiler Deneği (TRGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Törenine birçok ünlü isim katıldı.
Ahmet Hakan, Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ödül aldığı gecede önemli isimlerin özel ödülleri de ekip, sunucu, muhabir veya oyunculara verildi. Ödüllerini cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan isimlerin sevinci gözlerden kaçmadı.
ATV oyuncuları geceye damga vurdu
Dizi kategorisinde ATV’den Hercai, en iyi kadın oyuncu rolü için Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisi ile Ebru Özkan, en iyi erkek oyuncu ödülü için ATV ekranlarından Kuruluş Osman dizisi başrolü Burak Özçivit, yarışma kategorisinde ATV ekranlarından Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ödül aldı.
2019 RTGD ödülleri kazananları
Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı
Tarafsız Bölge - Ahmet Hakan- Cnn Türk
Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı
Piyasa Hattı -Güzem Yılmaz - Bloomberg Ht
Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı
Birinci Sayfa- Cengizhan Cevahiroğlu-Trt Haber
Yılın Spor Programı Medya Oscarı
Son Sayfa- Mustafa Göksu - A Spor
Yılın Tv Dizisi Medya Oscarı
Hercai - Atv
Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı
Ebru Özkan - Hekimoğlu - Kanal D
Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı
Burak Özçivit- Kuruluş Osman- Atv
Yılın Güncel Programı Medya Oscarı
Yılın Ekonomi Kuşağı Medya Oscarı
Şafak Tükle Uysal İle Seans Öncesi - A Para
Yılın Yarışma Programı Medya Oscarı
Kim Milyoner Olmak İster -Kenan İmirzalıoğlu- Atv
Yılın Gezi - Kültür Programı Medya Oscarı
Yeşil Doğa - Güven İslamoğlu - Cnn Türk
Yılın Kısa Belgesel Programı Medya Oscarı
Toplumsal Hafıza- Haktan Uysal- A Haber
Yılın Radyosu Medya Oscarı
Polis Radyosu
Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı
Mehmet Özbek – Türküler Ne Der - Trt Türkü
Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı
Kanal 3 - Afyonkarahisar
Yılın Aktüel Siyasi Programı Medya Oscarı
Başkent Kulisi -Mehmet Acet- Kanal7
Cengiz Polatkan Özel Ödülü
Dil Yaresi- Levent Dönmez- Ntv
Nursal Tekin Özel Ödülü
Arka Sokaklar Ekibi - Kanal D
Mustafa Cambaz Özel Ödülü
An Ve Zaman- Koray Şerbetçi - 24 Tv