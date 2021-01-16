2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri teslim edilen RTGD 2019 Medya Oscarları Ödül töreninde pek çok sunucu, oyuncu, muhabir ve ünlü isme ödüller verildi. Törenlerde Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu ödül kazandı.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen ödül törenlerine ekranlardan tanınan pek çok isim katıldı. Radyo Televizyon Gazeticiler Deneği (TRGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Törenine birçok ünlü isim katıldı.

Ahmet Hakan, Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ödül aldığı gecede önemli isimlerin özel ödülleri de ekip, sunucu, muhabir veya oyunculara verildi. Ödüllerini cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan isimlerin sevinci gözlerden kaçmadı.

ATV oyuncuları geceye damga vurdu

Dizi kategorisinde ATV’den Hercai, en iyi kadın oyuncu rolü için Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisi ile Ebru Özkan, en iyi erkek oyuncu ödülü için ATV ekranlarından Kuruluş Osman dizisi başrolü Burak Özçivit, yarışma kategorisinde ATV ekranlarından Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ödül aldı.

2019 RTGD ödülleri kazananları

Yılın Tartışma Programı Medya Oscarı

Tarafsız Bölge - Ahmet Hakan- Cnn Türk

Yılın Ekonomi Programı Medya Oscarı

Piyasa Hattı -Güzem Yılmaz - Bloomberg Ht

Yılın Kuşak Haber Programı Medya Oscarı

Birinci Sayfa- Cengizhan Cevahiroğlu-Trt Haber

Yılın Spor Programı Medya Oscarı

Son Sayfa- Mustafa Göksu - A Spor

Yılın Tv Dizisi Medya Oscarı

Hercai - Atv

Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı

Ebru Özkan - Hekimoğlu - Kanal D

Yılın Erkek Oyuncusu Medya Oscarı

Burak Özçivit- Kuruluş Osman- Atv

Yılın Güncel Programı Medya Oscarı

Yılın Ekonomi Kuşağı Medya Oscarı

Her Açıdan -Ferda Yıldırım - Beyaz Tv

Şafak Tükle Uysal İle Seans Öncesi - A Para

Yılın Yarışma Programı Medya Oscarı

Kim Milyoner Olmak İster -Kenan İmirzalıoğlu- Atv

Yılın Gezi - Kültür Programı Medya Oscarı

Yeşil Doğa - Güven İslamoğlu - Cnn Türk

Yılın Kısa Belgesel Programı Medya Oscarı

Toplumsal Hafıza- Haktan Uysal- A Haber

Yılın Radyosu Medya Oscarı

Polis Radyosu

Yılın Radyo Yapımcısı Medya Oscarı

Mehmet Özbek – Türküler Ne Der - Trt Türkü

Yılın Yerel Kanalı Medya Oscarı

Kanal 3 - Afyonkarahisar

Yılın Aktüel Siyasi Programı Medya Oscarı

Başkent Kulisi -Mehmet Acet- Kanal7

Cengiz Polatkan Özel Ödülü

Dil Yaresi- Levent Dönmez- Ntv

Nursal Tekin Özel Ödülü

Arka Sokaklar Ekibi - Kanal D

Mustafa Cambaz Özel Ödülü

An Ve Zaman- Koray Şerbetçi - 24 Tv