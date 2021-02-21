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20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Dizilerin reyting sıralamalarını merak eden dizi severler için 20 Şubat Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı. Üç kategoride incelenen reyting sonuçlarında her kategorinin birinci sırasında yer alan dizi "Gönül Dağı" oldu. İşte sıralamalar...

21 Şubat 2021 Pazar 14:38
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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Dizi severler izledikleri dizilerin başarı oranlarını da merak ediyor. 20 Şubat reyting oranlarını da merak edenler için reyting sıralamaları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan reyting sonuçları 3 kategoride toplanıyor. Bunlar Total, AB ve ABC1.

İşte 20 Şubat reyting sonuçları…

Reyting sonuçlarına baktığımızda Total’de birinci sırada TRT1’in sevilen dizisi “Gönül Dağı” yer alıyor. İkinci sırada ise Show TV yapımı olan “Kuzey Yıldızı”, üçüncü sırada FOX TV2nin haber programı “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer alıyor.

Sıralamalar AB’de ise şu şekilde, yine ilk sıraya “Gönül Dağı” yerleşirken ikinci sıraya “Gülbin Tosunİle Fox Haber Hafta Sonu” üçüncü sıraya ise “Gönül Dağı” dizisinin özet bölümü yerleşiyor.

ATV’nin ilk defa izleyici karşısına çıkan “Kardeşlerim” dizisi ise Total’de 6. sırada iken AB’de 7. sırada yer alıyor.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

 1 GÖNÜL DAĞI

2 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

3 GÜLBİN TOSUN

4 SURVİVOR

5 GÖNÜL DAĞI

6 KARDEŞLERİM

7 SHOW ANA HABER

8 İBO SHOW

9 KUZEY YILDIZI

10 ATV ANA HABER

 

AB REYTİNG SONUÇLARI

 1 GÖNÜL DAĞI

2 GÜLBİN TOSUN

3 GÖNÜL DAĞI

4 SURVİVOR

5 İBO SHOW

6 SEN ÇAL KAPIMI

7 KARDEŞLERİM

8 KARINCA ADAM

9 SURVİVOR ÖZET

10 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

ABC REYTİNG SONUÇLARI

 1 GÖNÜL DAĞI

2 GÜLBİN TOSUN

3 SURVİVOR

4 GÖNÜL DAĞI

5 İBO SHOW

6 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

7 SEN ÇAL KAPIMI

8 KARDEŞLERİM

9 SHOW ANA HABER

10 SURVİVOR ÖZET



Son Güncelleme: 21.02.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
ReytinglerTotalABABC1
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