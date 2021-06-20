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20 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışında neler var?

Haziran 20 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Pazar Star TV yayın akışında neler var? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Pazar Star TV yayın akışında neler var? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 20 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 21:30
20 Haziran 2021 Pazar Star TV yayın akışında neler var?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 20 Haziran 2021 Pazar Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
09:45 Ayşeçik ile Ömercik
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Çizgi Film Kuşağı  
13:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk  
15:45 En Güzel Bölüm 
16:00 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Ada Masalı

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Güzel Köylü dizisiyle başlıyor. Star TV 20 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 20 Haziran 2021 Pazar Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde Pazar günü öğle kuşağında Tülin Şahin ile Moda adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise Menajerimi Ara dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 20.06.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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