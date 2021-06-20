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20 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Pazar Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 20.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

20 Haziran 2021 Pazar 21:28
20 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 20 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 20 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

​06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Kül
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 İki Annem
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Karaova Düğünü
01:45 Ah Kalbim

Kanal 7 ekranlarında 20 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 20 Haziran 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 20 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 20.06.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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