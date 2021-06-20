İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

20 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı

Pazar günü TV 8 yayın akışı ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 20 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde Pazar günü TV 8 yayın akışı konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 20 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

20 Haziran 2021 Pazar 21:29
20 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı
Takip Et:

Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 20 Haziran 2021 Pazar TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 20 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Yerli Sinema
13:15 Kırmızı Oda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 20 Haziran 2021 Pazar günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı On Yaş Genç ve Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 20.06.2021 21:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Maraşlı Sami kimdir? Mertcan Ertürk hakkında bilgiler
Musa Arslanali kimdir?
Musa Arslanali kimdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Netflix, Kayıp Korsan Krallığı Belgeseli konusu nedir? Kayıp Korsan Krallığı belgeseli oyuncuları kimlerdir?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Sanatçı Sezgin Irmak kimdir? Nerelidir? Sezgin Irmak nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?
Tiyatro sanatçısı Aydoğan Temel kimdir? Nerelidir? Aydoğan Temel nerede yaşıyor?

Popüler Haberler

İstihare namazı nedir, nasıl kılınır ve hükmü nedir?
21 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah ne zaman ve nasıl öldü? Hasan Sabbah gerçek tarihteki hikayesi ve ölüm zamanı
Rüyada boğulmak ne demektir? Boğulmak rüyasının tabiri ve anlamı
Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Haziran 2021 Pazartesi
Hava durumu nasıl olacak? 6 Haziran 2021 Pazar yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. Bölüm Fragmanı – 10 Haziran 2021 Perşembe
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisini ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2021 Kredi sicil affı başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.