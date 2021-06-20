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20 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında neler var?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Pazar Fox TV yayın akışında neler var? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Pazar Fox TV yayın akışında neler var? haberinin tüm yeni gelişmeleri 20 Haziran 2021 Pazar günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

20 Haziran 2021 Pazar 21:02
20 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında neler var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 20 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 20 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 20 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

08.30

Çalar Saat Hafta Sonu

11.15

Kadının Eseri

12.30

Bay Yanlış

15.15

Kefaret

19.00

FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00

Kefaret

00.15

Olmaz Böyle Şey

02.15

Savaşçı

04.30

Her Yerde Sen

06.00

Aşk Yeniden

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 20 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 20 Haziran 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 20 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 20.06.2021 21:02
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