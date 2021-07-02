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2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?

Cuma TRT 1 yayın akışında ne var? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:20
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışında ne var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 08:05 Vuslat
  • 11:05 Tozkoparan
  • 12:45 Kalk Gidelim
  • 16:55 Ev Sineması Kuşağı "Umut Apartmanı"
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 Doğrusu Ne?
  • 20:00 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. 2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Payitaht Abdülhamid ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 02.07.2021 09:20
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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