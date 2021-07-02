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2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 2 Temmuz 2021 Cuma günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:20
2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah
  • 07:45 Ana Beni Boşasana
  • 09:30 Cuma Sohbetleri
  • 12:00 Pınar Başından Bulanır
  • 13:10 Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar
  • 14:20 Mutfağım Şahane
  • 15:20 Masum
  • 18:00 Kanal 7 Haber Saati
  • 19:00 Emanet
  • 21:15 Sensiz Olmaz
  • 23:20 Annemin Gelini

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 2 Temmuz 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 2 Temmuz 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 2 Temmuz 2021 Cuma günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 2 Temmuz 2021 Cuma günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 02.07.2021 09:20
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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