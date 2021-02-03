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2 Şubat Salı tv'de ençok ne izlendi? 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?

Kanalların birbirinden iddialı yapımları ekranlarla buluştu.2 Şubat günü en çok hangi dizi ve programların izlendiğini öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 01:09
2 Şubat Salı tv'de ençok ne izlendi? 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu?
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İzlediğimiz dizi,film ve programların reyting sonuçlarına bakmak isteriz.Her kanalın günlük yayınladıkları programları yayın akışlarından takip ederek izlemek isteriz.2 Şubat 2021 tarihinde fenomen ve iddialı dizi,filmler seyircilerden reyting almaya çalışacak.

Kanal D kanalında sabah ilk olarak Neler Oluyor Hayatta?, akşam ise Hekimoğlu yayınlandı.

Star tv’de Demet ile Alişan,akşam ekranlara yeni başlayan Seni Çok Bekledim dizisinin tekrarı verildi.

Fox Tv Çağla ile Yeni Bir Gün,Akşam Baraj dizisi ekranlardaydı.

Show tv Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme,Akşam birbirinden komik skeçşleri ile  Güldür Güldür Show

Trt 1 kanalında Masumlar Apartmanı dizisi

Atv’de 181.heyecanlı bölümü ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.

2 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Nasıl?

Yayınlanan dizi ve programların yeni bitmesinden dolayı henüz oranlar belli olmadı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
ReytingATVKanal DFox
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