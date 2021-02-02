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2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 02.02.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

02 Şubat 2021 Salı 18:02
2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde 30 Ocak Cumartesi günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Kırmızı Oda tekrar bölümü ile 09:45’de ekranlarda olacak. 13:30’da ise Survivor Panorama Canlı yayın ile ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 2 Şubat 2021 30 ocak Cumartesi yayın akışı

09:30 Oynat Bakalım 

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:45 Kırmızı oda ( Tekrar)

13:15 Süper 1 Takım 

13:30 Survivor Panorama ( Canlı) 

15:45 Süper 1 Takım 

16:00 Yerli Sinema 

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm) 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:02
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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