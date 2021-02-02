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2 Şubat 2021 Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 02.02.2021 tarihli Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 02.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:03
2 Şubat 2021 Salı Show TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘31 Ocak 2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 31 Ocak Pazar yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Ramo

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

 

Show TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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