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2 Şubat 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Şubat 2 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:02
2 Şubat 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 2 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 TV FİLMİ ÜÇ KIZ BİR ANA

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

21:15 BİR GARİP AŞK

23:30 HER ŞEY OĞLUM İÇİN

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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