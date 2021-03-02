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2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?

Okurlarımızın merakla bekledikleri Salı TV8 yayın akışında ne var? ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 02-03-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Salı TV8 yayın akışında ne var? başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 18:06
2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Survivor Panorama canlı olarak  10:00’da ekranlarda olacak. 12:30’de ise Kırmızı Oda isimli dizi ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 2 Mart 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Kırmızı Oda

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.03.2021 18:06
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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