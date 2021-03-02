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2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 2 Mart 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 06:06
2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Survivor Panorama canlı olarak  10:00’da ekranlarda olacak. 12:30’de ise Kırmızı Oda isimli dizi ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 2 Mart 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Kırmızı Oda

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.03.2021 06:06
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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