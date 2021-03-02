2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 27 Şubat Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Şubat Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 27 Şubat Cumartesi yayın akışı

04.40 Işığın Prensesi

06.55 Böyle Bitmesin

09.05 Yedi Numara

10.05 Toz Koparan İskender

11.40 Acemi Anneler Stüdyo

13.30 Türk Sineması '' Keloğlan Yeni Masal ''

15.20 Tövbeler Olsun

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Tövbeler Olsun

04.20 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi