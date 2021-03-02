2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 27 Şubat Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 27 Şubat Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 27 Şubat Cumartesi yayın akışı
04.40 Işığın Prensesi
06.55 Böyle Bitmesin
09.05 Yedi Numara
10.05 Toz Koparan İskender
11.40 Acemi Anneler Stüdyo
15.20 Tövbeler Olsun
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.45 Tövbeler Olsun
04.20 Yedi Numara
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi