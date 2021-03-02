İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 02.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 18:09
2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

 TRT 1 yayın akışı içerisinde 27 Şubat Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Şubat Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 27 Şubat Cumartesi yayın akışı

04.40 Işığın Prensesi

06.55 Böyle Bitmesin

09.05 Yedi Numara

10.05 Toz Koparan İskender

11.40 Acemi Anneler Stüdyo

13.30 Türk Sineması '' Keloğlan Yeni Masal ''

15.20 Tövbeler Olsun

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 Tövbeler Olsun

04.20 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 02.03.2021 18:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

2 Mart 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
2 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
TV8'de 2 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 2 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
2 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
2 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kahve Falında E harfi görmek ne anlama gelir?
Akrep dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
Doya Doya Moda günü birincisi kim oldu? 7 Aralık Pazartesi Doya Doya Moda kim, kaç puan aldı? Doya Doya Moda Puan durumu
2020 PMYO Polislik başvuruları başladı! Kadın ve erkek en az lise mezunu 2500 polis alımı için ön başvuru
Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Rüyada araba görmenin anlamları
Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncular
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl alınır mı? Huawei band 4 inceleme ve kullanıcı yorumları
A101 Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve yorumları
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.