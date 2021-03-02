İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Okuyucuları merakta bırakan Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 02.03.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 18:06
2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07:00'da Medcezir dizisiyle başlıyor. Ardından 11:45'de En Güzel Bölüm magazin programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 2 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 MEDCEZİR ( TEKRAR )

09:30 ASTERİKS VE OBİRİKS GİZLİ GÖREVDE (YABANCI SİNEMA)

11:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN )

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA (KADIN PROGRAMI )

13:00 AKREP ( TEKRAR )

15:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN ) 

16:00 SENİ ÇOK BEKLEDİM ( TEKRAR ) 

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA ( YENİ BÖLÜM )

00:15 SEFİRİN KIZI

03:00  İLK KURŞUN ( SİNEMA )

04:30 TÜRK MÜZİĞİ

05:30 GENİŞ AİLE ( TEKRAR )

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.03.2021 18:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

2 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
2 Mart 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kahve Falında E harfi görmek ne anlama gelir?
Akrep dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
2021 doğum izni ek sürelerle ne kadar, doğum izni ücreti ne kadar, şartlar nelerdir?
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?
BİM ürünlerinden HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Behzat Ç. yeni bölümden ilk görüntüler yayınlandı! Behzat Ç. 5. bölüm fragmanı
İşkur mesleki eğitim programları ile ev hanımı annelere günde 90 TL, aylık 2700 TL maaş fırsatı
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
The Walking Dead yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead 10. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix yayın tarihi
Shameless 10. sezon ne zaman başlayacak? Dizinin yeni sezon tarihi belli oldu
Emekli promosyon anlaşma tarihimi nasıl öğrenebilirim? 2021 Emekli promosyon parası ne zaman yatacak?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
2000 liraya kadar alınabilecek akıllı telefonlar 2021
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango bileti alırken nelere dikkat edilmeli?
Yanak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021 Hollywood Yanağı fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.