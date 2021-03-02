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2 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 2 Mart 2021 tarihli haberimizde Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 06:08
2 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 16 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 16 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.00 Yüzleşme (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.20 Yüzleşme (Tekrar)

04.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.03.2021 06:08
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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