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2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışında neler var?

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Çarşamba TRT Spor yayın akışında neler var? haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Çarşamba TRT Spor yayın akışında neler var? konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 06:00
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışında neler var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Almanya Bundesliga Özetler

09:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

13:00 Spor Bülteni

13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:55 Altay – Altınordu

22:00 Hedef Süper Lig

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 02.06.2021 06:00
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